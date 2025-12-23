menu
Sejumlah Sekolah di Depok Diteror Bom

Anggota Detasemen Gegana Brimob Polri dan Polres Depok melakukan pengecekan dan pemeriksaan ke sejumlah sekolah di Depok, menyusul adanya teror dugaan bahan peledak pada Selasa (23/12/2025). ANTARA/HO-Humas Polres Metro Depok

jpnn.com, DEPOK - Sejumlah sekolah di Kota Depok, Jawa Barat, diteror bom.

Kepala Seksi Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi menyatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyisiran terhadap sepuluh sekolah yang menerima ancaman tersebut.

"Iya betul, saat ini sudah dilakukan penyisiran," kata AKP Made saat dikonfirmasi, Selasa (23/12).

Made Budi menyebutkan data sekolah yang diancam pelaku, yaitu, SMA Arrahman, SMA Al Mawaddah, SMA 4 Depok, SMA PGRI 1.

Kemudian SMA Bintara Depok, SMA Budi Bakti, SMA Cakra Buana, SMA 7 Sawangan, SMA Nururrahman dan SMAN 6 Depok.

"Enam sekolah sudah dilakukan penyisiran, empat lainnya masih proses," katanya.

Sebelumnya beredar sebuah video yang diunggah di media sosial Instagram melalui akun @depok24jam, yang memperlihatkan sejumlah anggota gegana memeriksa sejumlah sekolah di Depok terkait adanya ancaman bom.

Akun tersebut juga menjelaskan petugas kepolisian dari Detasemen Gegana Brimob Polri dan Polres Depok melakukan pengecekan dan pemeriksaan ke sejumlah sekolah di Depok, menyusul adanya teror dugaan bahan peledak.

