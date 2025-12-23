menu
Sejumlah Sekolah di Depok Menerima Ancaman Bom, Polisi Pastikan Aman

Sejumlah Sekolah di Depok Menerima Ancaman Bom, Polisi Pastikan Aman
Anggota Detasemen Gegana Brimob Polri dan Polres Depok melakukan pengecekan dan pemeriksaan ke sejumlah sekolah di Depok, menyusul adanya teror dugaan bahan peledak pada Selasa (23/12/2025). ANTARA/HO-Humas Polres Metro Depok

jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah sekolah di wilayah Kota Depok, Jawa Barat, menerima ancaman bom dari seseorang yang tak dikenal.

Kepolisian telah melakukan penyisiran. Alhasil, polisi menyatakan 10 sekolah di Depok yang menerima ancaman bom dipastkan aman.

"Aman, sudah disisir tidak ada benda yang mencurigakan, sudah dilakukan penyisiran," kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi saat dikonfirmasi dari Jakarta, Selasa (23/12).

Dia juga menyebutkan bahwa penyisiran yang dilakukan oleh Detasemen Gegana Brimob Polri dan Polres Depok sudah selesai dan dipastikan aman.

"Penyisiran sudah selesai," ungkap Made Budi.

Sebelumnya, Kepolisian membenarkan adanya ancaman bom di sejumlah sekolah yang berlokasi di Depok, Jawa Barat.

"Iya betul, saat ini sudah dilakukan penyisiran," kata AKP Made Budi saat dikonfirmasi dari Jakarta, Selasa.

Namun, Made Budi menyebutkan ancaman bom tersebut tidak terbukti.

Sejumlah sekolah di wilayah Kota Depok, Jawa Barat, menerima ancaman bom. Polisi telah melakukan penelusuran dan memastikan aman.

