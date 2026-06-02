Sejumlah Selebgram akan Diperiksa Terkait Kasus Penipuan Travel Umrah Hanania Group

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya siap mengusut tuntas aliran dana kasus dugaan penipuan investasi dan perjalanan umrah yang dilakukan oleh PT Hasanah Tamma Internasional atau Hanania Group.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin memastikan bahwa polisi kini membidik pihak yang kecipratan dana jamaah, mulai dari promosi oleh selebgram ternama hingga pelacakan (tracing) aset milik tersangka utama demi memulihkan kerugian para korban.

?"Uang yang digunakan, sebagian digunakan untuk kepentingan di luar dari perjalanan umrah para jamaah, sebagian juga digunakan untuk membayar influencer (pemengaruh) sebagai kepentingan marketing (pemasaran)," kata Kombes Pol Iman dilansir Antara, Selasa (2/6).

Menurutnya, aparat bakal meminta keterangan terhadap sejumlah selebgram ataupun influencer yang diduga sempat mempromosikan agen travel Hanania.

?"Tentunya, kami juga akan mengambil keterangan terhadap para selebgram yang ikut serta memberikan atau menjadi marketing dalam hal penawaran beberapa paket umrah yang ditawarkan oleh PT Hasanah Tama Internasional atau Hanania Group tersebut," sambungnya.

Dalam kasus Hanania Group, polisi baru menetapkan direktur agen travel tersebut sebagai tersangka tunggal.

Aparat tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru, termasuk mendalami keterlibatan istri tersangka yang diinformasikan ikut mengelola Hanania Travel.

?"Sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh pada proses penyidikan yang kami jalankan, tidak menutup kemungkinan apabila ada fakta hukum lain yang mengarah pada tersangka yang lain," ujar Kombes Pol Iman.