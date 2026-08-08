Sejumlah Tokoh Dorong Penulisan Buku Sejarah Perjuangan Pendirian Kabupaten Kepulauan Meranti

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Kabupaten Kepulauan Meranti, muncul dorongan agar sejarah panjang perjuangan pembentukan daerah otonom termuda di Provinsi Riau tersebut segera didokumentasikan dalam sebuah buku.

Mantan Ketua DPRD Provinsi Riau Sofyan Hamzah memberikan dukungan penuh terhadap rencana penerbitan buku sejarah perjuangan lahirnya Kabupaten Kepulauan Meranti pada 19 Desember 2008 lalu.

Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 yang disahkan pada tanggal 16 Januari 2009.

"Sudah hampir 18 tahun Kabupaten Meranti berdiri, namun pemerintah daerah belum menerbitkan buku sejarah perjuangan lahirnya daerah ini," ujar Sofyan Hamzah dalam keterangannya, Jumat (7/8/2026).

Sofyan mendukung langkah tokoh pejuang pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti dan penggagas Meranti Center Jakarta, Ramlan SH CPLA yang akan menerbitkan buku sejarah kabuopaten tersebut.

"Ramlan sudah mengirimkan kerangka awal penulisan sejarah perjuangan Meranti yang kemudian mendapat respons positif dari berbagai kalangan,” katanya.

Sofyan menilai penerbitan buku tersebut tidak boleh lagi ditunda, mengingat sebagian besar pelaku sejarah kini telah berusia di atas 60 tahun.

"Saya mendesak agar buku ini segera diterbitkan, mumpung para pelaku sejarahnya masih ada. Ini sangat penting,untuk diwariskan kepada anak cucu kita,” katanya.