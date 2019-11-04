Sejumlah Tokoh hingga Artis Melayat ke Rumah Duka Vidi Aldiano

jpnn.com, JAKARTA - Rumah duka Vidi Aldiano terus didatangi pelayat pada Sabtu (7/3) malam.

Sejumlah tokoh nasional hingga figur publik mulai dari Ardie Bakrie hingga Komedian Sule datang melayat.

Ardi Bakrie datang bersama istri, Nia Ramadhani. Tak lama berselang, komedian Sule juga tampak melayat ke rumah duka yang berlokasi di Jalan Kecapi, Jakarta Selatan.

Sejumlah rekan musisi juga tampak hadir memberikan penghormatan terakhir, di antaranya Widi Mulia, Tantri Syalindri (Tantri Kotak), dan Swasti Sabdastantri (Chua Kotak).

Hingga pukul 23.59 WIB sejumlah kendaraan yang membawa para pelayat terus berdatangan ke lokasi rumah duka Vidi Aldiano.

Penyanyi dan penulis lagu Vidi Aldiano dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (7/3).

Kabar duka tersebut disampaikan keluarga dan sejumlah rekan musisi melalui media sosial.

Unggahan pembawa acara dan kreator konten Deddy Corbuzier di media sosial menuliskan pesan emosional yang ditujukan kepada penyanyi Vidi Aldiano.