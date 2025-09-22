Sejumlah Tragedi Kemanusiaan di Indonesia akan Difilmkan

jpnn.com, BUSAN - Sejumlah tragedi kemanusiaan di Tanah Air yang menyita perhatian publik akan diangkat menjadi film melalui kerja sama Matta Cinema Production dan Tempo Media Group.

Salah satu kisah memilukan yang bakal difilmkan itu yakni Tragedi Kanjuruhan.

Matta Cinema Production dan Tempo mengangkat tema ‘TRUE STORIES of INDONESIA: From Local Roots to Global Screen’ untuk membuat film dari kisah nyata itu.

Rencana produksinya diumumkan di sela-sela Happy Hour Asian Content & Film Market (ACFM) pada 30th Busan International Film Festival di Korea Selatan, Minggu (20/9).

Menurut produser sekaligus CEO Matta Cinema Production Nugroho Dewanto, rumah produksinya berencana membuat enam film. Sebagian dari project yang akan diproduksi pada 2025 hingga 2028 itu telah mendapatkan dana investasi dari Indonesia.

Dia menuturkan kehadiran Matta Cinema Production pada festival film bergengsi itu dalam rangka membuka peluang kolaborasi internasional untuk rencana produksi enam filmnya.

Baca Juga: Penampilan Dian Sastrowardoyo dan Ali Fikry di Red Carpet BIFF 2025

"Kami menjajaki kerjasama investasi, distribusi dan penjualan film dengan beberapa perusahaan dari berbagai negara," kata Nugroho melalui siaran pers ke media, Senin (22/9).

Melalui kolaborasi itu, Matta Cinema Production bakal membuat film berdasar hasil jurnalisme invstigasi Majalah Tempo. Ada tiga film bergenre kriminal dari kobaroasi itu.