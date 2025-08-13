Sejumlah Wilayah di Jakarta Terendam Banjir, Ini Titiknya

jpnn.com, JAKARTA - Hujan deras membuat sejumlah titik di wilayah Jakarta Barat (Jakbar) masih terendam banjir hingga Selasa malam (12/8).

Banjir terpantau melalui sejumlah video viral yang diunggah di media sosial.

Titik-titik tersebut antara lain di Palapa, Rawa Buaya Cengkareng, Jalan Bojong Raya, Cengkareng, kemudian Swadarma Utara 4 Ulujami, Pesanggrahan, lalu sekitar aliran Kali Gebyuran, Joglo, Kembangan.

Dalam keterangan video-video viral tersebut, banjir di sejumlah wilayah di Jakbar itu terjadi akibat luapan kali karena hujan deras.

Sebelumnya, Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Barat mengoptimalkan penggunaan pompa untuk mengatasi banjir.

Kepala Suku Dinas (Sudin) SDA Jakbar Purwanti Suryandari menyebut pihaknya mengoperasikan 152 unit pompa stasioner di 48 rumah pompa, 70 unit pompa mobile, dan 60 unit pompa apung sejak Minggu (6/7) sore.

"Kemarin kan itu hujan deras merata ya di seluruh Jakarta. Makanya kita siaga operasi pompa. Kita sebar di titik-titik banjir di wilayah Jakarta Barat," ujar Purwanti di Jakarta, Senin.

Menurut Purwanti, letak wilayah Jakarta Barat yang lebih dekat dengan Jakarta Utara menyebabkan penanganan banjir lebih lama dilakukan.