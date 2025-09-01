Sejuta Harapan dari Donor Darah Kolaborasi ASG dan Tzu Chi
jpnn.com, JAKARTA UTARA - Suasana lantai mezanin ASG Tower di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, pada Selasa (27/8) lalu dipenuhi nuansa kepedulian terhadap sesama.
Meja pendaftaran di mezanin itu, tampak para karyawan maupun tenant ASG Tower yang rela meluangkan waktu demi mendonorkan darah di tengah kesibukan mereka.
Di sudut ruangan, para petugas Palang Merah Indonesia (PMI) dan sukarelawan Yayasan Buddha Tzu Chi sigap menyambut satu per satu donor.
Suasana yang penuh antusiasme itu mencerminkan semangat bergandengan tangan untuk saling membantu.
Kegiatan donor darah yang dilaksanakan pukul 09.00-11.30 WIB itu berhasil mengumpulkan puluhan kantong darah.
Lebih dari sekadar angka, setiap tetes darah yang didonorkan berarti harapan baru bagi pasien yang membutuhkan.
Kegiatan donor darah itu bukan kali pertama digelar. Agung Sedayu Group (ASG) telah menjadikannya program rutin, sebagai wujud nyata tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Melalui kerja sama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia dan PMI, kegiatan sosial kemanusiaan itu kembali membuktikan bahwa kebaikan bisa menyatukan orang dari latar belakang apa pun.
Donor darah kolaborasi ASG dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia mencerminkan upaya saling membantu dan menumbuhkan rasa kasih.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bank bjb Kumpulkan 350 Kantong Darah untuk Rayakan Kemerdekaan
- Beroperasi Lebih Cepat, NICE Besutan Agung Sedayu & Salim Jadi Pusat MICE Terbesar
- Dorong Ekspansi Kawasan PIK2, Pengendali Saham PANI Siapkan Private Placement Rp 300 Miliar
- Suguhkan VR hingga Dart Games, Booth PIK2 Jadi Spot Favorit di BCA Expo 2025
- Pojok Literasi Kak Rara Hadirkan Keceriaan Agustusan bagi Anak-anak Sepatan hingga Teluknaga
- Baitul Maqdis Institute Kecam Kehadiran Peter Berkowitz di UI