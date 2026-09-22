Sekali Menang-Dua Kali Imbang, Persita Berada di Jalur yang Benar

jpnn.com, JAKARTA - Persita Tangerang tampil oke di tiga pertandingan BRI Super League musim 2026/2027.

Gelandang Persita Tyronne del Pino menyebutkan timnya sejauh ini berada di jalur yang benar.

"Kami baru menjalani tiga pertandingan, perjalanan musim ini masih panjang dan tentu kami ingin terus tampil lebih baik di setiap pertandingan," kata Tyronne dikutip dari laman resmi klub, Selasa.

Pemain berkebangsaan Spanyol itu baru saja mencetak gol debut untuk Persita Tangerang pada pekan ketiga BRI Super League ketika bertandang ke markas PSM Makassar.

Pada pertandingan itu, Tyronne sempat membawa Persita Tangerang unggul 2-1 kontra PSM Makassar sebelum akhirnya laga berkesudahan dengan skor imbang 2-2.

Hasil imbang tersebut membuat Persita Tangerang belum menelan kekalahan dari tiga pertandingan yang sudah dilalui setelah ditaham imbang PSIM Yogyakarta dan PSM Makassar, serta mengalahkan Java United.

"Tim ini memiliki kualitas dan itu sudah kami tunjukan dalam tiga laga awal, kami berharap bisa terus melanjutkan penampilan ini hingga akhir musim," ujar Tyronne.

Saat ini Persita Tangerang berada di peringkat kesembilan klasemen sementara Super League dengan lima poin dari tiga laga, terpaut lima poin dari Dewa United di posisi pertama.