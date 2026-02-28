Sekda Edward Candra Ajak Perbankan Menyejahterakan Masyarakat lewat CSR

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., mengajak perbankan meningkatkan alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) guna mendukung kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam kegiatan Safari Ramadan 1447 Hijriah yang mempertemukan Pemprov Sumsel, Forkopimda, BUMN/BUMD, perbankan, dan tokoh masyarakat dalam kegiatan yang digelar di Aula Bank BRI, Kamis (26/2) malam.

Edward berharap Bank Rakyat Indonesia (BRI) dapat berperan lebih optimal dalam membantu pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), sehingga mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

“Harapan saya Bank BRI dapat berperan secara optimal dalam membantu usaha kecil dan menengah sehingga meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Momentum Ramadan ini juga menjadi saat yang tepat bagi BUMN dan BUMD untuk berbagi melalui dana CSR,” ujar Edward.

Edward menambahkan dunia perbankan ke depan akan menghadapi tantangan dan dinamika yang semakin kompleks.

Karena itu, perbankan dituntut untuk terus beradaptasi, termasuk dengan mengembangkan layanan yang lebih luas dan inovatif guna menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

Menurut Edward, pembangunan yang dilaksanakan Pemprov Sumsel bertujuan untuk memfasilitasi, mempermudah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.