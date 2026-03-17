Sekda Edward Candra Ikuti Rakornas Kemendagri, Bahas Kesiapan Idulfitri hingga Inflasi

jpnn.com, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel) terus memperkuat langkah strategis guna menjaga stabilitas ekonomi dan pelayanan publik di daerah.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Dr. Drs. H Edward Candra, M.H. dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah 2026.

Rakornas yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut diikuti Sekda Edward Candra dari Command Center Kantor Gubernur Sumsel, Senin (16/3).

Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual dan diikuti seluruh perwakilan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia.

Rapat dipimpin langsung Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir.

Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai isu strategis nasional, tidak hanya terkait pengendalian inflasi daerah, tetapi juga sejumlah agenda penting lainnya.

Salah satu fokus utama yang dibahas adalah pemantapan kesiapsiagaan pemerintah daerah menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah.

Pemerintah daerah diminta memastikan kelancaran arus mudik serta ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat selama periode Lebaran.