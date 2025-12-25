Sekda Jateng Berbagi Kasih & Motivasi dengan Puluhan Anak Panti Pada Natal 2025

jpnn.com, SEMARANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengunjungi sejumlah panti asuhan yang ada di Kota Semarang, pada Kamis, 25 Desember 2025.

Pada momentum perayaan Natal 2025, dia bersama rombongan bersilaturahmi ke Panti Asuhan Asrama Lima Roti Dua Ikan 160 Semarang, Rumah Difabel di Manyaran Semarang, dan Panti Asuhan Kristen Eunike, di Puri Anjasmara Kota Semarang.

Dalam berbagai kesempatan itu, Sumarno berbagai kasih dan motivasi kepada puluhan anak-anak penghuni panti asuhan maupun penyandang difabel.

Di Panti Asuhan Asrama Lima Roti Dua Ikan 160 Semarang, Sumarno diberi lukisan bergambar Gubernur Jateng, Ahmad Ahmad Luthfi oleh penghuni panti bernama Christian. Lukisan itu merupakan karyanya. Karya itu baru dibuat karena akan ada tamu dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pada kesempatan itu, Sumarno mengajak anak-anak panti asuhan agar senantiasa bahagia dan tetap membangun mimpi yang tinggi untuk masa depan.

Menurutnya, banyak hal besar yang tumbuh melalui mimpi. Bukan tidak mungkin, anak panti asuhan kelak menjadi dokter, polisi, tentara, atau profesi lain yang membanggakan di kemudian hari.

Sumarno juga mengapresiasi langkah pengelola panti, Purnomo Adi yang telah mengabdikan diri untuk mengangkat derajat anak-anak asuhnya melalui fasilitasi pendidikan dan kebutuhan dasarnya.

"Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat mengapresiasi pengelolaan panti ini. Ini merupakan bagian dari kolaborasi yang berasal dari perorangan dalam menyelesaikan persoalan sosial di Jawa Tengah," ujar Sumarno.