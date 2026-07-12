Sekda Jateng Sumarno Ajak Peserta Funwak UMKM Memperkuat Gerakan Koperasi Sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan
jpnn.com, SURAKARTA - Sekitar 2.000 orang pegiat koperasi mengikuti kegiatan Runwalk UMKM dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-79 Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kawasan Stadion Manahan Kota Surakarta pada Minggu, 12 Juli 2026.
Ribuan orang itu tidak sekadar mengikuti kegiatan olahraga, tetapi membawa semangat bersama untuk memperkuat gerakan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
Gelaran ini dilepas Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sumarno yang mewakili Gubernur Ahmad Luthfi.
Para peserta berasal dari 35 kabupaten/kota, terdiri atas dinas koperasi dan UKM, koperasi swasta, hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Mereka menempuh rute sejauh 2,7 kilometer mengelilingi kawasan Stadion Manahan.
Dalam kesempatan itu, Sumarno mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama mendukung kebangkitan koperasi yang tengah didorong pemerintah.
"Mudah-mudahan dengan kita memperingati ke-79 ini menjadi momentum awal kita bersama-sama membangun koperasi yang kuat, koperasi yang benar-benar menyejahterakan para anggota," katanya didampingi Wali Kota Surakarta, Respati Ardianto.
Menurut Sumarno, keberhasilan membangun koperasi tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.
Sekitar 2.000 orang pegiat koperasi mengikuti kegiatan Runwalk UMKM dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-79 Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pemerintah Targetkan 40 Ribu Kopdes Merah Putih Beroperasi di Akhir 2026
- Bendungan Jlantah Akan Perkuat Ketahanan Pangan Jawa Tengah
- Kisah Ningsih, UMKM Tahu Baso yang Berkembang Berkat Pendampingan YIS
- Ahmad Luthfi Andalkan Speling untuk Skrining demi Kebut Eliminasi Kusta di Jateng
- Salesforce Bidik Jutaan UMKM Indonesia Lewat Layanan Kecerdasan Buatan
- UMKM Dinilai Tetap Tangguh Meski Dibayangi Gempuran Produk China