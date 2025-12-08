Sekda Jateng Tekankan Pentingnya Penyaluran Zakat ASN yang Tepat Sasaran

jpnn.com, SEMARANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki tanggung jawab moral untuk menyalurkan zakat dan infak melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Menurutnya, zakat dari ASN tidak hanya menjadi kewajiban individual, tetapi juga sarana untuk menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pernyataan itu disampaikan Sumarno pada peluncuran Program ZCoffee, BAZNAS Microfinance Masjid (BMM), dan 1.300 Zmart di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Semarang, Sabtu (6/12/2025).

Baca Juga: Karawang Jadi Lokasi Percontohan Program Kampung Zakat 2025

Sumarno menekankan bahwa gaji dan tunjangan ASN merupakan amanah pelayanan publik yang perlu disucikan melalui zakat.

Dia mengajak ASN menyalurkan zakat ke BAZNAS agar dapat dikolaborasikan dengan program pemerintah.

“Tolong salurkan ke BAZNAS, karena lembaga ini dipilih negara dan mampu mendukung program-program pemerintah sekaligus menuntaskan persoalan masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, menjelaskan bahwa program ZCoffee, BMM, dan Zmart dirancang untuk membangun ekosistem pembelajaran dan kewirausahaan bagi para mustahik.

Program tidak hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga pendampingan, pelatihan, serta pembinaan nilai sosial agar penerima manfaat mampu mandiri dan berdaya.