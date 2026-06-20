Sekda Lampung Tengah Jadi Tersangka Rekrutmen Honorer
jpnn.com, BANDARLAMPUNG - Polisi menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) WA sebagai tersangka dugaan kasus rekrutmen tenaga honorer fiktif di lingkungan Pemerintahan Kota Metro.
Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari membenarkan penetapan tersangka itu.
"Benar, saudara WA (Sekda Lamteng) sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari di Bandarlampung, Jumat.
Dia mengatakan penetapan tersebut setelah sebelumnya tim Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Lampung melakukan gelar perkara dan unsur dua alat bukti telah terpenuhi.
"Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung telah menggelar perkara dan menemukan bukti yang dinilai cukup untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka," katanya.
Namun, Yuni mengatakan bahwa yang bersangkutan belum dilakukan pemeriksaan terkait kapasitasnya sebagai tersangka.
"Belum diperiksa, rencananya pekan depan yang bersangkutan akan dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka," kata dia.
Diketahui, kasus tersebut bermula saat WA masih menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Metro pada periode 2024-2025.
Polisi menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Tengah WA sebagai tersangka kasus rekrutmen tenaga honorer fiktif.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Berita Terpopuler: Ada Angin Segar, Seluruh PNS & PPPK Harus Tahu, Presiden Prabowo Sudah Diminta Turun Tangan
- Polisi Buru Pemilik Wedding Organizer Darmawangsa, Kerugian Korban Rp 2,4 Miliar
- Angin Segar untuk Honorer Belum Diangkat jadi PPPK dan P3K PW
- 15 PPPK Pensiun Tanpa Mendapatkan Apa-Apa, Bu Nurul Sedih Ingat Keluarga
- Polresta Banyumas Telusuri Aset Eks Pegawai Bank Mandiri Taspen
- Ratusan Calon Pengantin Tertipu Wedding Organizer SCR