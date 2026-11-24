jpnn.com, PALEMBANG - Pemerintah Kota Palembang terus memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila di lingkungan pendidikan.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila sekaligus penyematan pin Anak Cinta Pancasila kepada siswa, Selasa (24/11).

Kegiatan yang dibuka langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Aprizal Hasyim berlangsung di Lantai 3 Dinas Pendidikan Kota Palembang.

Sebanyak 200 siswa mengikuti kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya membentuk generasi muda yang memahami sekaligus mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Aprizal dalam sambutannya menegaskan pendidikan Pancasila perlu dikemas dengan pendekatan yang lebih menarik dan kontekstual.

Menurut Aprizal, Pancasila tidak cukup hanya diajarkan melalui hafalan lima sila, tetapi harus menjadi pedoman dalam bersikap dan menjalani kehidupan sehari-hari.

Aprizal berharap pembelajaran Pancasila dapat menghadirkan ruang diskusi yang hidup di dalam kelas.

Materi yang disampaikan juga perlu dikaitkan dengan berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat.