Sekda Sumsel Edward Candra Sebut Ramadan Momentum Memperkuat Integritas ASN
jpnn.com, PALEMBANG - Sekretaris Daerah Sumatra Selatan (Sekda Sumsel) sekaligus Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Sumsel Edward Candra secara resmi membuka kegiatan Siraman Rohani dan Tausiah Ramadan bagi anggota Korpri di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Sumsel.
Kegiatan yang mengusung tema 'Nilai-Nilai Ramadan sebagai Penguatan Integritas, Disiplin, dan Kinerja ASN' tersebut berlangsung khidmat di Auditorium Graha Bina Praja, Jumat (13/3).
Sekda Edward Candra dalam sambutannya menegaskan Ramadan tidak hanya menjadi momentum untuk meningkatkan ibadah, tetapi juga menjadi sarana bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk melatih profesionalisme dalam bekerja.
Dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel yang tetap menunjukkan kinerja stabil dan produktif meskipun tengah menjalankan ibadah puasa.
“Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur sangat mengapresiasi seluruh ASN yang tetap menunjukkan kinerja terbaiknya. Semangat Ramadan harus menjadi ajang melatih kedisiplinan, kejujuran, integritas, dan tanggung jawab kita dalam melayani masyarakat,” ujar Sekda Edward dalam keterangannya, Sabtu (14/3).
Lebih lanjut, Edward menilai pemahaman agama yang baik merupakan fondasi penting bagi ASN dalam menjalankan tugas secara jujur dan bertanggung jawab.
“Salah satu tanda kasih sayang Allah adalah ketika kita didekatkan dengan ilmu agama. Melalui tausiah ini, kita berharap ketakwaan meningkat dan berdampak langsung pada etos kerja yang lebih bersih dan transparan,” tambahnya.
Selain penguatan spiritual, kegiatan tersebut juga diisi dengan aksi sosial berupa pembagian paket bingkisan bagi ASN dan para purnabakti yang tergabung dalam Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI).
Ini pesan Sekda Edward Candra saat membuka kegiatan Siraman Rohani dan Tausiah Ramadan bagi anggota Korpri di lingkungan Setda Sumsel
