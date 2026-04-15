Sekda Sumsel Pastikan Halalbihalal Sumbagsel Sarat Nuansa Budaya, Sejumlah Tokoh Siap Hadir

jpnn.com, PALEMBANG - Sekretaris Daerah Sumatra Selatan (Sekda Sumsel) Edward Candra memastikan suasana hangat dan penuh kebersamaan akan terasa dalam acara halalbihalal masyarakat perantauan dari Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel) yang akan digelar di Griya Agung pada 25 April mendatang.

Musik kulintang khas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) dipastikan menjadi penyambut para tamu yang hadir.

Hal tersebut disampaikan Edward Candra dalam rapat terbatas yang dihadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumsel di Ruang Rapat Bina Praja, Selasa (14/4).

Menurut Edward, acara ini akan dihadiri sekitar 1.500 undangan dari berbagai kalangan tokoh masyarakat Sumbagsel.

“Yang datang nanti, insyaallah para tokoh dari Sumbagsel,” ujarnya.

Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga akan diramaikan dengan pameran dari sejumlah provinsi di wilayah Sumbagsel, yakni Sumatra Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Jambi, dan Lampung.

Para tamu juga akan disuguhkan hiburan khas daerah berupa atraksi gitar tunggal Batanghari Sembilan yang ditempatkan di ruang tunggu acara.

Selain itu, pengunjung dapat menikmati beragam kuliner khas Sumsel yang turut dihadirkan.