menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sumsel » Sekda Sumsel Pastikan Layanan Samsat UPTB I Palembang Tetap Optimal di Tengah WFH

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sekda Sumsel Edward Candra saat melakukan monitoring di Kantor Bersama Samsat UPTB I Palembang, Jumat (10/4). Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Sekretaris Daerah Sumatra Selatan (Sumsel) Edward Candra melanjutkan monitoring ke Kantor Bersama Samsat UPTB I Palembang, Jumat (10/4).

Sebelum ke Samsat, Sekda Edward meninjau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Sementara itu, alam peninjauan di Kantor Bersama Samsat UPTB I Palembang tersebut, Sekda Edward melihat secara langsung aktivitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Baca Juga:

“Kami melihat aktivitas masyarakat membayar pajak. Samsat juga termasuk unit pelayanan yang tidak melaksanakan WFH sesuai surat edaran pemerintah,” kata Sekda Edward Candra dalam keterangannya, Sabtu (11/4).

Dia menegaskan meskipun kebijakan Work From Home (WFH) diterapkan di sejumlah instansi, pelayanan publik seperti Samsat tetap berjalan normal demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Alhamdulillah, pelayanan tetap berjalan dengan baik. SOP juga sudah diterapkan dengan jelas,” tegas Edward.

Baca Juga:

Edward Candra berharap ke depan Samsat dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui berbagai inovasi, sehingga masyarakat merasa puas dan semakin mudah dalam mengakses layanan.

“Kami berharap Samsat ini terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar mereka merasa puas,” ujarnya. (mrk/jpnn)

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI