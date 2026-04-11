Sekda Sumsel Pastikan Layanan Samsat UPTB I Palembang Tetap Optimal di Tengah WFH

jpnn.com, PALEMBANG - Sekretaris Daerah Sumatra Selatan (Sumsel) Edward Candra melanjutkan monitoring ke Kantor Bersama Samsat UPTB I Palembang, Jumat (10/4).

Sebelum ke Samsat, Sekda Edward meninjau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Sementara itu, alam peninjauan di Kantor Bersama Samsat UPTB I Palembang tersebut, Sekda Edward melihat secara langsung aktivitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

“Kami melihat aktivitas masyarakat membayar pajak. Samsat juga termasuk unit pelayanan yang tidak melaksanakan WFH sesuai surat edaran pemerintah,” kata Sekda Edward Candra dalam keterangannya, Sabtu (11/4).

Dia menegaskan meskipun kebijakan Work From Home (WFH) diterapkan di sejumlah instansi, pelayanan publik seperti Samsat tetap berjalan normal demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Alhamdulillah, pelayanan tetap berjalan dengan baik. SOP juga sudah diterapkan dengan jelas,” tegas Edward.

Edward Candra berharap ke depan Samsat dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui berbagai inovasi, sehingga masyarakat merasa puas dan semakin mudah dalam mengakses layanan.

“Kami berharap Samsat ini terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar mereka merasa puas,” ujarnya. (mrk/jpnn)