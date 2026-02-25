Sekda Sumsel Pastikan Operasi Pasar Murah & GPM Digelar Selama Ramadan, Ini Jadwalnya

menu
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Edward Candra saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Upaya Pengendalian Harga di Palembang, Selasa (24/2/2026). Rapat ini membahas terkait persiapan pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) memastikan pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) selama Ramadan hingga menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.

Kepastian tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Upaya Pengendalian Harga yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Edward Candra di Palembang, Selasa (24/2/2026).

Rapat dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, di antaranya Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, serta instansi teknis lainnya.

Pertemuan ini bertujuan memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga selama Ramadan hingga Idulfitri.

Sekda Edward Candra dalam arahannya menekankan pentingnya komunikasi publik atas setiap program pengendalian harga yang dilaksanakan pemerintah daerah.

“Setiap OPD harus mempublikasikan kegiatan monitoring pasar dan jadwal Operasi Pasar Murah secara luas agar masyarakat mengetahui serta dapat memanfaatkan program tersebut,” kata Edward Candra dalam keterangannya, Rabu (25/2).

Dia menegaskan pengawasan tetap harus diperketat meskipun inflasi Sumsel dalam kondisi relatif terkendali.

Pengawasan dilakukan melalui inspeksi mendadak (sidak) ke pasar-pasar dan distributor, termasuk pengawasan distribusi elpiji guna mencegah kelangkaan dan praktik penimbunan.

