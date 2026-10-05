Sekelompok Pemain Ini Membuat Herdman Yakin Timnas Indonesia Juara

jpnn.com - JAKARTA – Pertandingan Timnas Indonesia vs Thailand dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, hari ini Senin 5 Oktober 2026 pukul 20.00 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menegaskan skuadnya akan memberikan segalanya saat menghadapi Thailand pada pertandingan final hari ini.

"Kami sangat antusias. Besok (hari ini, red), tim akan memasuki Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk memberikan segalanya bagi negara," kata Herdman pada jumpa pers pra-pertandingan, Minggu (4/10).

Herdman mengatakan laga nanti akan menjadi kesempatan emas Timnas Indonesia untuk meraih trofi.

Adapun, final FIFA ASEAN Cup datang sekitar dua bulan setelah Herdman gagal membawa timnya mencapai babak semifinal Piala AFF 2026.

Perihal laga final nanti, pelatih asal Inggris itu juga yakin timnya akan menjadi pemenang, dengan SUGBK yang akan dipadati penonton setelah tiket pertandingan sebanyak 67 ribu terjual habis atau sold out.

"Ini adalah kesempatan yang telah diperjuangkan oleh banyak pemain dan mereka memang pantas berada di sini. Namun, hanya itu, sebuah kesempatan. Kami harus tampil besok, menghormati lawan, dan percaya pada proses kami. Bersama para suporter, saya tahu mereka akan mendorong kami sampai akhir," tambah dia.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menilai pengalaman sejumlah pemain Garuda di kompetisi level dunia menjadi fondasi penting menjelang laga final besok malam.