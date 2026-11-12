Sekitar 9.000 Warga Jateng Daftar SMK Go Global, Tertinggi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Sekitar 9.000 warga Jawa Tengah telah mendaftar SMK Go Global.

Jumlah itu menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan serapan SMK Go Global dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) terbesar nasional.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Mukhtarudin saat penandatanganan nota kesepakatan bersama dan rencana kerja dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait perlindungan dan peningkatan kapasitas pekerja migran Indonesia di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis, 12 November 2026.

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SMK Go Global merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan keahlian dan kapasitas, serta sertifikasi pekerja migran Indonesia sesuai kebutuhan berbagai sektor lowongan pekerjaan global.

Pada 2026 setiap daerah ditarget menerima 8.000 orang, pesertanya bisa dari umum, sarjana, dan SMA. Tahun 2027 mendatang target serapan itu akan ditingkatkan, baik secara nasional maupun untuk Jawa Tengah.

"Belum ada MoU saja dari target sekitar 8.000 orang, jumlah pendaftar SMK Go Global di Jawa Tengah sudah hampir mencapai 9.000 orang atau melebihi target per daerah pada 2026. Tertinggi seluruh Indonesia. Untuk pembiayaan penempatan pekerja migran, KUR dari Bank Jateng juga terbesar nasional," kata Mukhtarudin.

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Jawa Tengah secara nasional juga menjadi salah satu daerah dengan kontribusi pekerja migran Indonesia terbesar.

Kesepakatan bersama antara KP2MI dengan Pemprov Jateng merupakan bentuk sinergisitas untuk memberikan pelayanan dan perlindungan maksimal kepada pekerja migran Indonesia. Termasuk peningkatan kompetensi, kualitas, dan sertifikasi pekerja migran Indonesia asal Jawa Tengah.