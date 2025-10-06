Sekjen Asian Boxing Tegaskan Hanya Perbati yang Diakui Secara Internasional
jpnn.com, JAKARTA - Keluarga besar tinju Indonesia mencatat sejarah baru dengan selesai digelarnya rapat kerja nasional (Rakernas) Pengurus Besar Tinju Indonesia (Perbati) 2024 di Bali pada (4/10/2025).
Selain oleh jajaran 27 pengurus Perbati provinsi se-Indonesia yang dilantik dalam kesempatan itu, Acara juga dihadiri oleh Surono, S.Pd., M.Pd., mewakili Menteri Pemuda dan Olahraga; Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI)/President National Olympic Committee of Indonesia, Raja Sapta Oktohari serta tamu kehormatan dari Asian Boxing dan World Boxing.
Momentum ini menjadi penegasan posisi Perbati sebagai satu-satunya induk organisasi tinju Indonesia yang diakui secara resmi oleh federasi tinju dunia.
Dalam sambutan yang disampaikan secara resmi, Sekretaris Jenderal Asian Boxing, Ali Salameh, mewakili Presiden Asian Boxing, Mr. Pichai Chunhajera, menegaskan dukungan penuh kepada Perbati.
Ia menyebut, Rakernas tersebut bukan hanya penting bagi tinju Indonesia, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi keluarga besar tinju Asia.
“Ini adalah kehormatan besar bagi saya untuk menyampaikan salam hangat dari Presiden Asian Boxing kepada keluarga besar Perbati. Kongres ini bukan hanya tonggak sejarah bagi tinju Indonesia, tetapi juga momen membanggakan bagi keluarga besar tinju Asia,” ujar Ali Salameh.
Ali menilai langkah Perbati dalam menyusun kalender kompetisi 2026 dan merumuskan strategi menuju Olimpiade Los Angeles 2028 merupakan fondasi penting bagi masa depan tinju di Indonesia dan kawasan Asia.
“Asian Boxing akan berdiri teguh di samping Perbati. Kami siap memberikan dukungan dalam setiap aspek — mulai dari penyelenggaraan kejuaraan regional, pelatihan wasit, juri, pelatih, hingga membangun platform yang lebih kuat bagi petinju Indonesia untuk tampil di panggung internasional,” tambahnya.
Keluarga besar tinju Indonesia mencatat sejarah baru dengan selesai digelarnya Rakernas Pengurus Besar Tinju Indonesia (Perbati) 2024 di Bali pada (4/10/2025).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Komite Olimpiade Indonesia Hanya Akui Perbati sebagai Anggota Resmi
- Presiden Asian Boxing Kirim Klarifikasi, Tegaskan Akui Perbati Pimpinan Ray Zulham Farras Nugraha
- Ray Zulham Pimpin Perbati 2025–2029, Ini Daftar Lengkap Pengurusnya
- Menpora Dito Dukung Penyelenggaraan Seleknas Tinju 2025, Ketum Perbati Beri Apresiasi
- POTTI Resmi Jadi Anggota KOI, Bayu Priawan Ingin Tarik Tambang Harumkan Nama RI di Dunia
- PERBATI Sah Jadi Anggota KOI, Ray Zulham: Saatnya Tinju Indonesia Kembali Berjaya di Dunia