Sekjen Demokrat: Mari-Yo Unggul dalam PSU, Ini Kemenangan Rakyat Papua

jpnn.com, JAYAPURA - Hasil sementara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua 2025 menunjukkan pasangan nomor urut 02, Matius D Fakhiri dan Aryoko Rumaropen (Mari-Yo), unggul atas rivalnya, Benhur Tomi Mano – Constant Karma (BTM-CK).

Berdasarkan quick count yang dilakukan Indikator Politik Indonesia hingga Kamis (7/8), pasangan Mari-Yo meraih 50,71 persen suara, sementara pasangan BTM-CK memperoleh 49,29 persen.

Quick count ini mengambil sampel dari 250 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar secara acak dan representatif di seluruh wilayah Papua, dengan data masuk mencapai 100 persen.

Kemenangan ini disambut gembira oleh koalisi 17 partai politik pengusung Mari-Yo. Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan rasa syukurnya atas hasil tersebut.

"Kami bersyukur atas kemenangan ini. Rakyat Papua telah menunjukkan harapannya akan perubahan melalui pasangan Mari-Yo," kata Herman dalam keterangan pers, Kamis malam.

Dia menambahkan kemenangan ini bukan hanya kemenangan politik, tetapi juga harapan baru bagi masa depan Papua yang lebih baik.

"Semoga kepemimpinan Mari-Yo mampu membawa Papua ke arah pembangunan yang inklusif, damai, dan sejahtera," ujarnya.

Sementara, tim sukses BTM-CK belum memberikan tanggapan resmi terkait hasil quick count tersebut.