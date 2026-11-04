menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Sekjen Gerindra Minta Polisi Usut Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan

Sekjen Gerindra Minta Polisi Usut Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan

Sekjen Gerindra Minta Polisi Usut Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sekjen Gerindra Sugiono. Foto: arsip JPNN.com/Ryana Aryadita Umasugi

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono menilai tindakan penyadapan tanpa kewenangan yang sah sebagai persoalan sangat serius, apalagi dilakukan terhadap Presiden RI.

Hal demikian dikatakan dia menyikapi kasus penyadapan diduga oleh tiga perwira tinggi kepolisian terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

"Persoalan yang sangat serius, apalagi dilakukan kepada Presiden," kata dia dalam keterangan persnya, Rabu (4/11).

Baca Juga:

Sugiono memandang tindakan menyadap ilegal mencerminkan adanya persoalan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap garis komando atau terjadi insubordinasi.

Eks Menteri Luar Negeri (Menlu) itu meminta aparat penegak hukum bisa mendalami dugaan makar dalam peristiwa pengadapan tersebut.

"Apabila ditemukan unsur-unsur yang memenuhi ketentuan hukum, perlu didalami pula kemungkinan adanya tindakan yang mengarah pada upaya makar terhadap Presiden," katanya.

Baca Juga:

Namun, Sugiono mengaku tetap menghormati proses hukum yang tengah berlangsung terkait kasus penyadapan. 

Dia berharap proses itu menjadi bagian dari upaya memperkuat profesionalisme, integritas, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Sekjen Gerindra Sugiono menilai pengusutan kasus penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto diarahkan ke dugaan makar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI