Sekjen Gerindra Minta Polisi Usut Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono menilai tindakan penyadapan tanpa kewenangan yang sah sebagai persoalan sangat serius, apalagi dilakukan terhadap Presiden RI.

Hal demikian dikatakan dia menyikapi kasus penyadapan diduga oleh tiga perwira tinggi kepolisian terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

"Persoalan yang sangat serius, apalagi dilakukan kepada Presiden," kata dia dalam keterangan persnya, Rabu (4/11).

Sugiono memandang tindakan menyadap ilegal mencerminkan adanya persoalan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap garis komando atau terjadi insubordinasi.

Eks Menteri Luar Negeri (Menlu) itu meminta aparat penegak hukum bisa mendalami dugaan makar dalam peristiwa pengadapan tersebut.

"Apabila ditemukan unsur-unsur yang memenuhi ketentuan hukum, perlu didalami pula kemungkinan adanya tindakan yang mengarah pada upaya makar terhadap Presiden," katanya.

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Namun, Sugiono mengaku tetap menghormati proses hukum yang tengah berlangsung terkait kasus penyadapan.

Dia berharap proses itu menjadi bagian dari upaya memperkuat profesionalisme, integritas, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.