Sekjen Gerindra Pertanyakan Motif Listyo Dkk Menyadap Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono mempertanyakan motif Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi menyadap Presiden Prabowo Subianto.

Padahal, ketiganya yang merupakan anggota Polri adalah institusi yang berada langsung di bawah Prabowo.

“Sesuatu yang luar biasa ya sangat disayangkan kemudian juga, kami di Gerindra berpandangan apasih motifnya apasih dasarnya,” ucap Sugianto di Istana Negara, pada Rabu (4/11).

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“Penyadapan dilakukan kepada kepala pemerintahan kepada presiden dalam hal ini oleh institusi yang berada di bawah beliau,” kata dia.

Menteri Politik dan Keamanan itu menilai bahwa penyadapan tersebut sebagai bentuk insubordinasi hingga makar.

“Merupakan suatu bentuk insubordinasi, kemudian bisa jadi kemudian ditemukan motif-motif yang mengarah makar kepada presiden,” tuturnya.

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Partai Gerindra pun menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Suyudi Ario Seto dan jajarannya yang telah melakukan proses pengungkapan kasus penyadapan.

“Tentu saja kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan untuk bisa mengetahui lebih lanjut, tapi sekali lagi ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat disayangkan,” jelas Sugiono.