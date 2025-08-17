Sekjen PAN Pimpin Upacara HUT ke-80 RI di DPW DKI
jpnn.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) memimpin upacara bendera peringatan kemerdekaan ke-80 RI di Kantor DPW PAN DKI Jakarta, Minggu (17/8/2025).
Upacara di halaman Kantor DPW PAN DKI itu dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus dan Anggota DPRD DKI Jakarta.
Eko mengatakan bahwa upacara yang digelar oleh DPW PAN DKI Jakarta dan DPW PAN seluruh Indonesia merupakan momentum refleksi PAN terhadap perjuangan para pendahulu bangsa.
"Salah satu bentuk kader PAN mencintai Indonesia," kata Eko dikutip dari siaran pers.
"Kami menginstruksikan seluruh kader melakukan upacara serentak," lanjut anggota DPR RI itu.
Selain itu, Eko pun mengajak agar seluruh kader terus berbuat baik.
Dia mengimbau agar kader PAN mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif dan bermanfaat untuk masyarakat.
"Agustus tidak hanya bulan yang spesial bagi bangsa Indonesia, tetapi juga untuk PAN yang lahir tanggal 23 Agustus," ujar Eko.(fat/jpnn)
Sekjen PAN Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) memimpin upacara bendera peringatan kemerdekaan ke-80 RI di DPW PAN DKI Jakarta.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ketua DPW PAN Sulbar Yakin Indonesia Capai Kedaulatan Pangan
- Legislator Dorong Pemerintah Gencarkan Bansos untuk Memacu Daya Beli Masyarakat
- Suara PDIP Dijatah 7 Persen, Waketum PAN Singgung Era Keterbukaan Informasi
- Tren Politik Artis: Dasco Gandeng Raffi Ahmad, Zulhas Punya Verrell Bramasta
- Putri Zulhas Puji Kesuksesan Kemah Akbar & Rakernas BM PAN
- Buka Rakernas BM PAN, Zulhas Ajak Kader Kerja Keras Untuk Rakyat