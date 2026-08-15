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Sekjen Parpol Koalisi Prabowo Bertemu, Herman Khaeron Ungkap Agenda Besar

Sekjen Parpol Koalisi Prabowo Bertemu, Herman Khaeron Ungkap Agenda Besar
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Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Para sekretaris jenderal (Sekjen) partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan kembali memperkuat komunikasi politik.

Pertemuan yang berlangsung pada Kamis (13/8) menjadi ajang menyamakan persepsi menghadapi sejumlah agenda politik dan legislasi ke depan.

Sekjen DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan pertemuan tersebut dipimpin Sekjen Partai Gerindra Sugiono dan dihadiri para sekjen partai koalisi pemerintah.

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Menurut Herman, pertemuan itu digelar setelah cukup lama para sekjen partai koalisi tidak berkumpul dalam satu forum.

Dia menyebut kondisi tersebut tidak terlepas dari perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap persoalan ekonomi nasional.

"Pertama tentu pertemuan itu untuk mempererat silaturahmi. Kami memang sudah lama tidak ada pertemuan," kata Herman kepada wartawan, Sabtu (15/8).

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Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat itu menjelaskan forum tersebut juga menjadi kesempatan bagi partai-partai koalisi untuk bertukar pandangan mengenai berbagai agenda politik yang akan dihadapi.

Herman mengatakan diperlukan kesamaan langkah agar koalisi tetap solid, meski setiap partai kemungkinan memiliki usulan maupun pandangan yang berbeda.

Para sekretaris jenderal (Sekjen) partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan kembali memperkuat komunikasi politi

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