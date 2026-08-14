Sekjen Partai Pendukung Prabowo Bertemu, Djarot PDIP: Berkumpul Itu Baik, Silaturahmi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengaku tidak mempermasalahkan agenda pertemuan sekjen partai pendukung pemerintah pada Kamis (13/8) malam.

Djarot mengatakan pertemuan sekjen partai sebagai langkah positif dalam rangka silaturahmi di sektor politik.

"Ya, monggo, silakan dan itu baik juga untuk kumpul-kumpul, kan, baik, silaturahmi baik," ujar dia menjawab awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Diketahui, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak dilibatkan dalam silaturahmi sekjen partai pendukung pemerintah.

Djarot tidak memusingkan Hasto tak ikut silaturahmi antar-sekjen partai, karena PDIP berstatus parpol yang berada di luar pemerintahan.

"Enggak masalah, enggak masalah karena itu sekjen partai-partai yang ada dalam pemerintahan dan PDIP Perjuangan itu berada di luar pemerintahan. Begitu, kan, ya," ujar eks Bupati Blitar itu.

Dia mengatakan PDIP tetap konsisten mengkritisi kebijakan pemerintah ketika terjadi penyimpangan dalam penerapan di lapangan.

"PDIP itu tetap, meskipun berada di luar pemerintahan, mengkritisi kebijakan-kebijakan, terutama dari sisi aplikasi kebijakan pemerintahan saat ini, dengan mendengarkan suara dari rakyat," kata Djarot.