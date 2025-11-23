Sekjen PDIP Hasto Ajak Anak Muda Riau Lari Pagi, Sampaikan Pesan 'Pemuda Pandu Bangsa'

jpnn.com, PEKANBARU - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menutup rangkaian agenda politiknya di Riau dengan mengikuti lari pagi bersama ratusan warga dalam ajang Riuh Run di Stadion Utama Riau, Pekanbaru, Minggu (23/11).

"Saya ingin sehat dan terus menyalakan semangat juang. Lari menyempurnakan metabolisme tubuh," kata Hasto sambil tersenyum saat melakukan pemanasan, menegaskan filosofi "Mens Sana In Corpore Sano" bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.

Suasana di Stadion Utama Riau terasa semarak saat start lari dimulai pukul 06.15 WIB. Peserta lari didominasi kalangan muda, termasuk sejumlah ekspatriat asal Brasil. Hasto terlihat santai mengikuti irama lagu dan berbincang ringan dengan pelari lainnya.

“Setelah kemarin kita panaskan mesin politik lewat konsolidasi partai yang masif, hari ini kita charge dan sehatkan jiwa raga, bergerak bersama rakyat. Apalagi ini banyak sekali peserta Gen Z. Berbincang ringan sambil menyelami apa yang mereka mau," ujar Hasto.

Sepanjang 5,2 KM yang ditempuhnya, Hasto memanfaatkan momen untuk menyampaikan pesan penting kepada kaum muda. Ia menyatakan perlunya menyiapkan generasi muda sebagai "Pemuda Pandu Bangsa" yang siap memimpin di masa depan.

"Anak muda tidak boleh menyerah dan harus terus bersemangat. Semangat itu datangnya dari ide, imajinasi dan gagasan akan masa depan. Jadi semangat anak muda harus terus dikobarkan," sebut pria asal Yogyakarta itu.

Hasto pun membuat analogi antara berlari dan membangun bangsa. "Saat berlari, kita butuh stamina, strategi, dan disiplin dengan mengatur irama dan mengatur pernafasan sebagai teknik mengatur stamina. Begitu juga membangun Indonesia Raya, butuh keteguhan ideologi dan napas panjang perjuangan."

Tak lupa Hasto menitip pesan terhadap persoalan kebakaran hutan yang kerap menimpa wilayah Riau. "Partai menaruh perhatian besar terhadap persoalan asap akibat kebakaran hutan. Semoga persoalan asap ini tidak berulang kembali. Kami yakin seluruh runners memuja udara bersih tanpa asap polusi," pungkas Hasto.