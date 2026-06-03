Sekjen PDIP Tiba di Dili, Bahas Rencana Megawati ke Timor Leste Terima Penghargaan

jpnn.com, DILI - Presiden kelima RI yang juga menjabat Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerima undangan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta untuk berkunjung ke negara beribu kota Dili itu.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut undangan dilayangkan Ramos Horta karena Megawati bakal menerima anugerah penghargaan Grand Collar Order of Timor Leste.

Adapun, Grand Collar Order of Timor Leste menjadi suatu penghargaan tertinggi dari pemerintah Timor Leste.

"Ibu Megawati menerima penghargaan ini atas jasanya membuka peta jalan menuju rekonsiliasi antara Indonesia dan Timor Leste, tatkala pada 20 Mei 2002, sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau mengunjungi Timor Leste untuk menghadiri peringatan hari kemerdekaan Timor Leste," kata Hasto di Dili, Timor Leste, Rabu (3/6).

Diketahui, Hasto berada di Dili sebagai tim pendahulu dalam rangka mendiskusikan kunjungan Megawati ke Dili pada Juli 2026.

Hasto didampingi Ketua DPP PDIP Bidang Organisasi Andreas H. Pareira, Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan PDIP Andi Widjajanto, serta Direktur Luar Negeri PDIP Hanjaya Setiawan.

Hasto setelah tiba di Dili bergerak menuju Istana Presiden Timor Leste untuk bertemu tim kantor kepresidenan setempat mendiskusikan hal penting terkait kunjungan Megawati.

Dia setelah tiba di Istana Presiden Timor Leste diterima oleh Vicky Tchong, karena menjadi pihak yang bertanggung jawab atas protokoler.