Sekjen PKB Lulus Doktor di UNHAN, Gus Muhaimin: Saya Bangga Padamu!

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian akademik yang diraih Sekjen Hasanuddin Wahid.

Pasalnya, Hasanuddin Wahid resmi meraih gelar doktor setelah dinyatakan lulus dalam sidang terbuka promosi doktor di Universitas Pertahanan (Unhan), Kamis (4/9).

“Saya bangga padamu, sahabat Hasanuddin Wahid. Ini bukan hanya kebanggaan sebagai sahabat, tapi juga sebagai bentuk kebanggaan karena telah lahir seorang intelektual dan pemikir baru dari kalangan politisi dan DPR, yang sangat penting dalam perjuangan kita,” kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu.

Menurutnya, keputusan mengambil studi doktoral di Unhan merupakan langkah yang tepat dan strategis.

Dia meyakini bahwa ilmu yang diperoleh Hasanuddin akan memberi manfaat tidak hanya bagi dirinya pribadi, tetapi juga bagi bangsa Indonesia.

“Ilmu ini insyaallah akan membawa harapan di tengah berbagai tantangan yang kami hadapi, baik dari sisi eksternal global maupun internal nasional. Kami perlu analisa dan pemikiran yang mendalam untuk menjawab tantangan-tantangan itu,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Syuro DPP PKB KH. Ma'ruf Amin yang turut hadir dalam acara tersebut memberikan apresiasi atas capaian Hasanuddin Wahid.

Dia menilai topik disertasi yang diangkat sangat relevan dan menunjukkan kapasitas intelektual seorang santri dalam memahami isu strategis global.