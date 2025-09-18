Sekjen PKB Raih Lulusan Doktor Terbaik, Rektor UNHAN: Hasanuddin Wahid Luar Biasa

jpnn.com, JAKARTA - Rektor Universitas Pertahanan (UNHAN) RI, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Anton Nugroho, M.M.D.S., M.A., mengaku bangga atas capaian yang diraih Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), M. Hasanuddin Wahid.

Hasanuddin Wahid alias Cak Udin dinobatkan sebagai lulusan terbaik program doktoral Ilmu Pertahanan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,98, atau lulus dengan pujian besar (magna cum laude).

Anton berharap ilmu yang didapatkan bukan hanya bermanfaat bagi dirinya, melainkan juga bagi bangsa dan negara.

“Untuk Pak Hasanuddin Wahid, beliau luar biasa bisa menjadi yang terbaik dalam wisuda ini. Harapan saya semoga beliau bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu di pertahanan ini, dan mudah-mudahan bisa mendukung karier beliau di luar,” kata Anton Nugroho kepada awak media di Kampus Utama UNHAN, Bogor, Kamis (18/9).

Lebih lanjut, Anton menekankan pentingnya peran lulusan Unhan untuk adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dia juga mendorong agar capaian Cak Udin bisa menginspirasi tokoh-tokoh lain, khususnya para politisi, untuk memahami dan terlibat dalam isu pertahanan negara.

“Mudah-mudahan prestasi Hasanuddin bisa menjadi contoh bagi politisi lain untuk mau mengetahui bagaimana pertahanan itu, karena itu tanggung jawab kita semua,” lanjutnya.

Sementara itu, Hasanuddin Wahid sendiri mengaku bersyukur dan bahagia.