Sekjen PKS Dorong Penetapan Bencana Nasional di Sumatra
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid mendorong pemerintah pusat bisa menetapkan status Bencana Nasional terhadap peristiwa banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Hal demikian dikatakan Kholid setelah menyampaikan bantuan ke kantor DPW PKS Sumatera Utara (Sumut) di Medan, Rabu (3/12) untuk disalurkan ke warga terdampak bencana.
Menurut Kholid, pemerintah pusat dengan sumber tenaga bisa membantu daerah dalam menangani dampak akibat banjir dan longsor ketika ditetapkan Bencana Nasional.
Terlebih lagi, katanya, saat ini banyak rumah hancur, infrastruktur rusak, dan banyak korban jiwa, sehingga layak peristiwa banjir serta longsor ditetapkan Bencana Nasional.
"Saat ini diperkirakan sudah 700 lebih korban meninggal dan sekitar 400 orang hilang. Penanganan pascabencana membutuhkan dukungan total pemerintah pusat,” ujar Kholid dalam keterangan persnya, Jumat (5/12).
Legislator DPR RI itu menekankan bahwa duka akibat bencana bukan hanya milik provinsi dan kabupaten atau kota tertentu, melainkan persoalan nasional.
“Ini bukan hanya musibah Sumatra Utara, bukan hanya musibah Aceh, bukan hanya musibah Sumatera Barat, tetapi musibah seluruh bangsa Indonesia," ujar Kholid.
Dia dalam kunjungan tak lupa menyampaikan belasungkawa terhadap korban terdampak banjir dan longsor Sumatra.
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid mendorong pemerintah pusat bisa menetapkan status Bencana Nasional terhadap banjir Sumatra.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tekad Diananda Choirunisa Membara setelah Dilepas Presiden Prabowo ke SEA Games 2025
- Indonesia Green Roots Sebut Tundingan Zulhas Jadi Penyebab Banjir & Longsor Tidak Benar
- Keceriaan Anak-anak di Tenda Pengungsian Bersama Tim Truama Healing Polda Riau
- Lepas Kontingen SEA Games 2025, Prabowo: Berikan yang Terbaik Demi Kehormatan Bangsa
- Ahmad Doli Kurnia DPR Berikan Bantuan Kepada Warga Terdampak Banjir di Langkat Sumut
- Pembersihan Lumpur Bencana di Pulau Sumatra Ditarget Selesai Sebelum Nataru