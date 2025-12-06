menu
Sekjen PKS Dorong Penetapan Bencana Nasional di Sumatra

Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid di Medan, Rabu (3/12). Komdigi DPP PKS

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid mendorong pemerintah pusat bisa menetapkan status Bencana Nasional terhadap peristiwa banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Hal demikian dikatakan Kholid setelah menyampaikan bantuan ke kantor DPW PKS Sumatera Utara (Sumut) di Medan, Rabu (3/12) untuk disalurkan ke warga terdampak bencana.

Menurut Kholid, pemerintah pusat dengan sumber tenaga bisa membantu daerah dalam menangani dampak akibat banjir dan longsor ketika ditetapkan Bencana Nasional.

Terlebih lagi, katanya, saat ini banyak rumah hancur, infrastruktur rusak, dan banyak korban jiwa, sehingga layak peristiwa banjir serta longsor ditetapkan Bencana Nasional.

"Saat ini diperkirakan sudah 700 lebih korban meninggal dan sekitar 400 orang hilang. Penanganan pascabencana membutuhkan dukungan total pemerintah pusat,” ujar Kholid dalam keterangan persnya, Jumat (5/12).

Legislator DPR RI itu menekankan bahwa duka akibat bencana bukan hanya milik provinsi dan kabupaten atau kota tertentu, melainkan persoalan nasional.

“Ini bukan hanya musibah Sumatra Utara, bukan hanya musibah Aceh, bukan hanya musibah Sumatera Barat, tetapi musibah seluruh bangsa Indonesia," ujar Kholid.

Dia dalam kunjungan tak lupa menyampaikan belasungkawa terhadap korban terdampak banjir dan longsor Sumatra.

