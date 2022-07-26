Sekjen PKS: DPR Perlu Menindaklanjuti Putusan MK dan MA

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Muhammad Kholid menyebut parlemen sebaiknya menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.

"DPR perlu menindaklanjuti putusan MK dan MA secara demokratis dan konstitusional," kata dia kepada awak media, Sabtu (31/10).

Diketahui, MA pada Jumat (30/10) kemarin membuat putusan nomor 742 K/TUN/2026 yang menunjukkan suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran tak sah ketika menjadi Cawapres 2024.

Sementara itu, MK pada Selasa (6/10) membuat putusan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 untuk mendiskualifikasi Gibran sebagai Wapres RI.

MK dalam putusan itu memang tak menerima petitum untuk mendiskualifikasi Gibran, karena pemohon bukan peserta pilpres.

Namun, MK dalam pertimbangannya juga menyatakan tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA yang menjadi syarat pencalonan.

Kholid menilai parlemen perlu mempelajari putusan MA dan MK secara utuh, memeriksa dokumen, memverifikasi, dan mendengarkan penjelasan pihak terkait.

"Kemudian menentukan sikap sesuai kewenangan dan hak konstitusional yang dimiliki,” ujarnya.