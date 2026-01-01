Sekjen PPPK: Indonesia Butuh Sosok Wapres yang Menyatukan Elemen Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan Putera Puteri Kebangsaan (PPPK) memandang Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang mampu menjaga persatuan, merawat keberagaman, serta merekatkan seluruh elemen bangsa di tengah dinamika sosial, politik, dan kebangsaan yang terus berkembang.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Putera Puteri Kebangsaan, Muhammad Risal menyampaikan posisi Wakil Presiden memiliki arti strategis dalam menjaga keseimbangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Wakil Presiden tidak hanya dipandang sebagai pendamping Presiden dalam menjalankan pemerintahan, tetapi juga memiliki ruang peran penting dalam membangun komunikasi kebangsaan dan memperkuat kohesi sosial masyarakat.

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"Indonesia adalah bangsa besar yang dibangun di atas keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan latar belakang sosial. Karena itu, kita membutuhkan sosok Wakil Presiden yang mampu berdiri di atas seluruh kepentingan golongan, menjadi jembatan komunikasi antarelemen bangsa, serta menghadirkan keteduhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Muhammad Risal.

Menurutnya, tantangan Indonesia saat ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi dan pembangunan, tetapi juga menyangkut bagaimana menjaga kepercayaan publik, memperkuat solidaritas sosial, dan memastikan bahwa perbedaan pandangan politik tidak berkembang menjadi fragmentasi dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, kepemimpinan Wakil Presiden diharapkan mampu memainkan peran sebagai perekat kebangsaan.

Kemampuan membangun dialog, merangkul berbagai kelompok masyarakat, serta menjembatani kepentingan antargolongan merupakan bagian penting dari kepemimpinan nasional.

Risal menegaskan semangat kebangsaan harus ditempatkan di atas kepentingan politik maupun kelompok. Nilai-nilai Pancasila, persatuan Indonesia, dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika perlu menjadi landasan dalam setiap praktik kepemimpinan nasional.