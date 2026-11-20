jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi melontarkan sejumlah kritik tajam terhadap kepemimpinan Michael Sianipar semasa di Federasi Futsal Indonesia (FFI).

Yunus mengaku memiliki sejumlah alasan kuat untuk menyeret Michael ke Komite Etik, tetapi memilih tidak melakukannya.

Pernyataan tersebut itu sebagai respons atas langkah Michael Sianipar melaporkan Yunus dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir ke Komite Etik.

Laporan itu berkaitan dengan keputusan PSSI mencopot Michael dari kursi Ketua Umum FFI. Syahdan, PSSI menunjuk Vivin Cahyani sebagai pelaksana tugas ketua umum FFI.

Alih-alih hanya membela diri, Yunus membeberkan sederet persoalan yang menurutnya terjadi selama Michael memimpin federasi futsal.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah keputusan pemberhentian Sekretaris Jenderal FFI yang disebut tidak sesuai dengan mekanisme dalam Statuta PSSI.

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Yunus juga mempertanyakan pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Kongres Futsal pada Mei 2026. Menurutnya, aturan tersebut belum memperoleh persetujuan dari PSSI Pusat.

"Seharusnya saya yang segera melaporkan ketua umum ini (Michael Sianipar, red) kepada Komite Etik karena beberapa hal, satu, merealisasikan anggaran dasar/anggaran rumah tangga hasil kongres bulan Mei futsal yang lalu, belum ada persetujuan dari PSSI Pusat," kata Yunus Nusi.