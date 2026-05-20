menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Pendidikan » Sekolah Berbasis Ecology, Sociology, and Technology Hadir di Indramayu

Sekolah Berbasis Ecology, Sociology, and Technology Hadir di Indramayu

Sekolah Berbasis Ecology, Sociology, and Technology Hadir di Indramayu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sekolah berstandar internasional berbasis lingkungan, sosial, dan teknologi akan hadir di Indramayu. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Sekolah berstandar internasional berbasis Ecology, Sociology, and Technology (EST) akan segera hadir di Indramayu, untuk memberikan pilihan pendidikan baru bagi masyarakat setempat.

EST School dikembangkan oleh Redea Institute, institusi pendidikan yang sebelumnya dikenal sebagai HighScope Indonesia, bersama Yayasan Wira Yodan Cendekia.

Sekolah ini mengusung metode active learning yang memadukan kepedulian terhadap lingkungan, kesadaran sosial, dan pemanfaatan teknologi secara etis sejak usia dini.

Baca Juga:

Melalui filosofi bahwa belajar merupakan sebuah perjalanan, bukan perlombaan, siswa akan dibekali kemampuan untuk menjadi inovator, pemecah masalah kreatif, dan pemimpin berintegritas.

Redea Institute telah mengembangkan pendekatan pembelajaran aktif selama lebih dari tiga dekade dan membangun ekosistem pendidikan yang mencakup jenjang K-12.

Pengalaman tersebut menjadi landasan bagi pengembangan EST School sebagai institusi pendidikan berbasis riset yang dirancang untuk menjawab tantangan abad ke-21.

Baca Juga:

Founder dan CEO Redea Institute, Antarina S.F. Amir, mengatakan pendidikan harus mampu membantu anak beradaptasi secara berkelanjutan terhadap masa depan.

“Saya percaya bahwa pembelajaran sejati melibatkan adaptasi tanpa henti terhadap masa depan. Kami ingin menciptakan ekosistem di mana teknologi, lingkungan, dan manusia berjalan selaras di Indramayu,” ujar Antarina dalam keterangannya, Rabu (20/5).

Sekolah berstandar internasional berbasis lingkungan, sosial, dan teknologi, EST Schiool akan hadir di Indramayu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI