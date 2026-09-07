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Sekolah di Banten Terapkan PJJ 3 Hari Akibat Erupsi Gunung Anak Krakatau

Sekolah di Banten Terapkan PJJ 3 Hari Akibat Erupsi Gunung Anak Krakatau
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Gubernur Banten Andra Soni (tengah). Foto: Biro Adpim Pemprov Banten

jpnn.com, SERANG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten mengalihkan kegiatan belajar mengajar (KBM) menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) dampak dari sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau.

Pemberlakuan kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor: T-400.3.1/4237/Dindikbud/2026 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Pengalihan aktivitas KBM dilaksanakan pada jenjang sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah khusus (SKh).

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Kebijakan PJJ berlaku selama tiga hari dimulai Senin 7 September sampai 9 September 2026.

Langkah tersebut diambil menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau berstatus level tiga atau siaga terhitung per Minggu (6/9).

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan koordinasi sudah dilakukan dengan seluruh kabupaten atau kota untuk melaksanakan PJJ di setiap satuan pendidikan masing-masing.

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"Kami sudah koordinasi untuk dilakukan PJJ (pembelajaran jarak jauh) selama tiga hari," ucap Andra, Minggu (6/9).

Andra mengungkapkan pihaknya sudah memerintahkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten untuk menyalurkan bantuan masker kepada masyarakat.

Penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Provinsi Banten diberlakukan menyusul sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau makin meluas.

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