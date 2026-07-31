Sekolah Dian Harapan Siap Perkuat Pendidikan di Lampung

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Lampung melalui Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Haris Kadarusman menyampaikan apresiasi atas peresmian Sekolah Dian Harapan Lampung.

Haris menilai pendidikan berkualitas sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas di Lampung.

Hal itu menjadi salah satu upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Lampung.

Adapun kehadiran institusi pendidikan tersebut menjadi bagian dari kolaborasi pemerintah daerah dan sektor swasta untuk memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus menyiapkan generasi yang berkarakter, adaptif, dan berdaya saing global.

Komitmen tersebut ditandai melalui Grand Launching Sekolah Dian Harapan Lampung di Bandar Lampung, Jumat (31/7).

"Kehadiran sekolah ini merupakan kontribusi nyata dalam memperluas akses terhadap pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan berorientasi pada masa depan," ujar Haris.

Menurutnya, pembangunan daerah pada era modern tidak lagi hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur.

Namun, kemampuan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, berintegritas, kreatif, serta berdaya saing global.