Sekolah Gratis Diperluas, Pemerintah Buka Akses Pendidikan hingga Swasta
jpnn.com - Pemerintah memperluas akses pendidikan gratis melalui pembangunan Sekolah Rakyat hingga pelibatan sekolah swasta dalam program pembiayaan negara.
Kebijakan tersebut menjadi upaya untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memperoleh pendidikan tanpa terbebani biaya sekolah.
Hingga Oktober 2026, sebanyak 265 Sekolah Rakyat telah selesai dibangun dan tersebar di 131 kabupaten/kota. Program tersebut tercatat telah memberikan kesempatan pendidikan kepada lebih dari 45 ribu anak.
Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan fasilitas belajar, tetapi juga menerapkan sistem pendidikan berasrama. Fasilitas yang diberikan meliputi tempat tinggal, sarana olahraga, makanan bergizi, hingga layanan kesehatan.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong sekolah swasta ikut berperan dalam memperluas akses pendidikan gratis.
Kebijakan ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 27 Mei 2025. Putusan tersebut menegaskan kewajiban pemerintah pusat dan daerah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, termasuk di sekolah swasta yang memenuhi persyaratan.
DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang mulai menjalankan kebijakan tersebut.
Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sekitar Rp253,6 miliar untuk program sekolah swasta gratis pada 2026. Program itu mencakup 103 sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA/SMK, hingga SLB.
Pemerintah memperluas akses pendidikan gratis melalui pembangunan Sekolah Rakyat hingga pelibatan sekolah swasta dalam program pembiayaan negara.
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