Sekolah Maung Segera Diluncurkan, Dedi Mulyadi Bicara Soal Konsep Hingga Persiapan
jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat siap meluncurkan program 'Sekolah Maung' mulai tahun pelajaran ini.
Program tersebut digagas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai upaya mencetak generasi berprestasi dari berbagai bidang.
Dia mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan tahap identifikasi sekolah yang akan dijadikan bagian dari program tersebut.
"Sekolah Maung nanti tahun pelajaran ini dimulai, sekarang sudah identifikasi dan nanti diberlakukan yaitu sekolah yang menampung anak-anak berprestasi," kata Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (23/4/2026).
Menurutnya, konsep Sekolah Maung tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik.
Siswa dengan prestasi non-akademik seperti olahraga, seni, hingga industri kreatif juga akan mendapat tempat.
"Dua hal ya, prestasi akademik dan prestasi non-akademik, jadi di Sekolah Maung nanti bukan hanya yang akademiknya baik, tetapi yang berprestasi di bidang olahraga, di bidang seni, industri kreatif tetap sekolah di situ," ujarnya.
Dedi Mulyadi menambahkan, nantinya akan ada pembagian kelas berbasis minat dan bakat siswa.
Pemprov Jabar segera meluncurkan Sekolah Maung yang dimulai tahun pelajaran ini. Begini skemanya.
