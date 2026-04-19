Sekolah Rakyat Dicetuskan Prabowo Untuk Generasi Emas 2045
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminta kepada seluruh jajaran untuk dapat bersungguh-sungguh dalam mengerjakan proyek pembangunan Sekolah Rakyat.
Sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Dody menginstruksikan jajaran supaya bersemangat 45 dalam menjalankan tugas.
"Kita enggak punya ide, tetapi kita dikasih kepercayaan untuk mewujudkan ide ini harusnya kita bersemangat 45, kalau perlu mati di lapangan sana agar sekolah ini terbangun on time dengan kualitas yang bagus," ujar dia dalam keterangan persnya, Minggu (19/4).
Dia menuturkan Sekolah Rakyat ini merupakan hasil pemikiran dari Prabowo Subianto sebagai seorang negarawan.
"Program Sekolah Rakyat ini dicetuskan karena kenegarawan seorang Prabowo Subianto. Saya enggak kepikiran, Menteri Sosial pun enggak kepikiran, enggak ada kepikiran sama sekali. Benar-benar beliau ini jenius urusan negara ini," kata Dody.
Namun, dia menyayangkan, masih ada segelintir orang yang menyepelekan, sehingga dalam proses pembangunannya, sempat terjadi hambatan.
Dody berharap semua pihak bisa bersungguh-sungguh dalam membangun Sekolah Rakyat yang ditunjukkan kepada anak-anak yang belum bersekolah karena prasejahtera.
"Ini kan untuk adik-adik kita gitu. Adik-adik kita yang prasejahtera karena banyak, inilah generasi emas kita nanti paling enggak di tahun 2045," ujar Dody.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebut program Sekolah Rakyat dicetus Presiden Prabowo untuk generasi emas 2045.
- Sebagian Besar Publik Dukung MBG, Masyarakat Rasakan Dampak Positif
- Prabowo Terima Laporan Dasco, Termasuk soal Situasi Politik dan Keamanan
- Lihat, Presiden Prabowo Pulang dari Eropa Langsung Disambut Wapres Gibran
- Prabowo Bawa Oleh-Oleh dari Rusia dan Prancis
- Titiek Soeharto Ulang Tahun, Begini Kalimat Ucapan Selamat Ultah dari Presiden Prabowo
- Tiba di Rusia, Prabowo Bakal Bahas Dinamika Global dengan Vladimir Putin