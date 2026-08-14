Sekolah Rakyat Lampung Timur, Jembatan Asa bagi yang Membutuhkan
jpnn.com, LAMPUNG TIMUR - Sekolah Rakyat di Lampung Timur hadir membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Program tersebut diwujudkan melalui peresmian Gedung Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, oleh Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, Kamis (13/8).
Kehadiran Sekolah Rakyat menjadi langkah pemerintah dalam memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu peserta didik memperoleh pendidikan yang layak sekaligus meningkatkan peluang mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah mengatakan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Menurutnya, akses pendidikan yang lebih luas dapat membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meningkatkan kualitas hidup.
“Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui sektor pendidikan,” ujar Ela.
Peresmian Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, Gubernur Lampung, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lampung Timur.
Sekolah Rakyat di Lampung Timur hadir membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
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