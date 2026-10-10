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Sekolah Rakyat Terus Berbenah, Pastikan Perlindungan Siswa Menjadi Prioritas

Sekolah Rakyat Terus Berbenah, Pastikan Perlindungan Siswa Menjadi Prioritas
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Plt. Kepala Pusdiklatbangprov Kementerian Sosial Afrizon Tandjung memastikan perlindungan siswa di Sekolah Rakyat menjadi prioritas. Ilustrasi. Foto: Dokumentasi Biro Humas Kemensos

jpnn.com, JAKARTA - Plt. Kepala Pusdiklatbangprov Kementerian Sosial Afrizon Tandjung memastikan kejadian yang melibatkan siswa Sekolah Rakyat di Pati, Jawa Tengah, dan Mamuju, Sulawesi Barat, telah mendapatkan penanganan.

Kedua peristiwa tersebut juga menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengawasan, pengasuhan, dan pencegahan kejadian serupa.

Afrizon menjelaskan, siswa Sekolah Rakyat datang dari keluarga dengan latar belakang, kebiasaan, dan karakter yang beragam.

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Sekolah Rakyat Terus Berbenah, Pastikan Perlindungan Siswa Menjadi Prioritas

Dalam proses beradaptasi dan menjalani kehidupan bersama di asrama, terkadang muncul kesalahpahaman antarsiswa.

“Ada kesalahpahaman di antara siswa yang memiliki kebiasaan dan latar belakang berbeda. Dalam interaksi antarsiswa terjadi kontak yang mengakibatkan adanya luka. Anak yang mengalami luka sudah mendapatkan penanganan dari tim medis,” kata Afrizon, Sabtu (10/10).

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Menurut Afrizon, pihak sekolah juga telah berkomunikasi dan bertemu dengan orang tua untuk mencari jalan keluar terbaik dengan mengutamakan kepentingan dan masa depan anak-anak.

“Sekolah dan orang tua sedang berkomunikasi untuk mencari solusi terbaik. Kami ingin semua persoalan ditangani dengan baik, dengan tetap mengutamakan perlindungan dan kepentingan anak,” ujarnya.

Plt. Kepala Pusdiklatbangprov Kementerian Sosial Afrizon Tandjung memastikan perlindungan siswa di Sekolah Rakyat menjadi prioritas

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