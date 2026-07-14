Sekolah Semesta Sambut Siswa Baru dengan Prestasi OSN dan Program Pendidikan Global

jpnn.com, JAKARTA - SMP dan SMA Semesta mengawali Tahun Ajaran 2026/2027 dengan sejumlah pencapaian penting.

Selain resmi terpilih sebagai Sekolah Unggul Garuda Transformasi, sebanyak 22 siswa SMP dan SMA Semesta berhasil melaju ke Olimpiade Sains Nasional atau OSN tingkat provinsi.

Tahun ajaran baru dimulai melalui rangkaian Orientation Program yang diikuti seluruh peserta didik baru.

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Program tersebut dirancang untuk membantu siswa mengenal lingkungan sekolah, budaya belajar, kehidupan boarding school, serta nilai-nilai karakter yang menjadi fondasi pendidikan di Semesta.

"Terpilihnya SMA Semesta sebagai Sekolah Unggul Garuda Transformasi semakin memperkuat posisi sekolah sebagai salah satu sekolah unggulan di Semarang yang terus berkembang di tingkat nasional dan internasional," kata Kepala Sekolah di SMA Semesta Bilingual Boarding School (BBS) Semarang, Ahmad Nurani, S.T., M.Pd. dalam keterangannya, Selasa (14/7).

Sekolah Unggul Garuda Transformasi merupakan program strategis nasional yang diprakarsai pemerintah untuk mengembangkan sekolah-sekolah terbaik di Indonesia.

Program ini diarahkan agar sekolah mampu menghasilkan lulusan yang siap bersaing masuk perguruan tinggi kelas dunia sekaligus memiliki kapasitas sebagai calon pemimpin masa depan.

Prestasi akademik juga mengiringi dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027.