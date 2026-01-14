Sekolah Tzu Chi Kebakaran, Sarwendah: Thania Aman di Gedung Lain

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah memastikan putrinya, Thania, dalam kondisi aman saat peristiwa kebakaran terjadi di kawasan Sekolah Tzu Chi, Pantai Indah Kapuk, Jakarta.

Mantan istri Ruben Onsu ini menegaskan bahwa kegiatan belajar anaknya tidak terdampak karena berada di area sekolah yang terpisah dari lokasi kejadian.

Sarwendah menjelaskan, Thania tengah beraktivitas di gedung lain ketika kebakaran terdeteksi.

“Gedungnya besar dan lokasinya berjauhan. Thania aman, karena sekolah terus memberikan update lewat grup,” ujar Sarwendah, dikutip dari kanal Intens Investigasi di YouTube, Rabu (14/1).

Dia menambahkan bahwa pihak sekolah sempat mengizinkan orang tua untuk menjemput siswa, namun mayoritas wali murid memilih menunggu karena situasi sudah dapat dikendalikan oleh petugas.

Informasi rutin dari sekolah membuat para orang tua tetap tenang memantau kondisi anak.

Menurut Sarwendah, pihak sekolah bertindak cepat dalam menyampaikan pemberitahuan.

“Sekolah langsung mengirimkan email dan menghubungi semua orang tua murid. Responsnya cepat,” katanya.