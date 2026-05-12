Sekolah Unggulan Mendominasi Perolehan Medali di Ajang KOSSMI 2026
jpnn.com, JAKARTA - Kompetisi Sains Siswa Muslim Indonesia (KOSSMI) 2026 tidak hanya menjadi wadah perlombaan akademik, tetapi juga sarana membangun komunitas STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) di Indonesia.
Tahun ini, KOSSMI diikuti oleh peserta dari jenjang SD/MI hingga SMA/MA yang datang dari berbagai daerah, mulai dari Sumatera hingga Papua.
Pada KOSSMI 2026, cabang lomba untuk jenjang SD dan SMP, bidang yang dilombakan meliputi IPA, Matematika, IPS, dan Robotik.
Sementara itu, peserta jenjang SMA bersaing dalam bidang AI, Informatika, Astronomi, Kebumian, Ekonomi, Geografi, Fisika, Kimia, Biologi, dan Matematika.
Babak penyisihan telah dilaksanakan pada Maret 2026, sedangkan semifinal atau seleksi provinsi berlangsung pada awal April 2026. Adapun babak final digelar pada 9–10 Mei 2026 di Telkom University.
Sebanyak sekitar 1.300 siswa terbaik dari seluruh Indonesia mengikuti babak final KOSSMI tahun ini.
Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan mampu membantu peserta membangun jaringan pertemanan dan relasi akademik, sekaligus meningkatkan rasa percaya diri mereka.
Presiden sekaligus inisiator KOSSMI, Munasprianto Ramli berharap para peserta dapat mengambil banyak pelajaran dari pengalaman berkompetisi dan menjadikannya motivasi untuk terus berkembang di masa depan.
KOSSMI diikuti oleh peserta dari jenjang SD/MI hingga SMA/MA yang datang dari berbagai daerah, mulai dari Sumatera hingga Papua.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 1.300 Siswa Terbaik dari Seluruh Indonesia Ikuti Babak Final KOSSMI 2026
- Gandeng Aisyiyah, BPJS Ketenagakerjaan Lindungi Pekerja Rentan di Purworejo
- Hari Raya Pendidikan 2026 Jadi Momentum Lahirnya Gerakan Benerin 1000 Sekolah
- Setjen MPR & ULM Sepakati Kerja Sama di Bidang Pendidikan hingga Pengabdian Masyarakat
- Lestarikan Warisan Dayak, Pelajar SMKN 2 Palangka Raya Belajar Menjawet
- BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Salurkan 3.540 Paket Sembako untuk Serikat Pekerja