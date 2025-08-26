Sektor Aviasi dan Ekonomi Kreatif Jadi Mesin Pertumbuhan Baru Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya, secara resmi menutup Heli Expo Asia (HEXIA) 2025 di Heliport, Tangerang, pada Minggu (24/8). Dalam pernyataan penutupannya, Menteri menekankan perhelatan ini sebagai momentum penting untuk mendorong inovasi berkelanjutan di ruang aviasi Indonesia dan memperkuat kolaborasi dengan sektor ekonomi kreatif.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Ekonomi Kreatif dengan PT Heli Expo Indonesia Asia.

"Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi landasan penguatan program unggulan dan percepatan pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Maka, ekonomi kreatif diharapkan akan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional, the new engine of growth," ujar Menteri Ekraf.

Ia menegaskan bahwa HEXIA 2025 tidak hanya tentang konduktivitas transportasi udara, tetapi juga menjadi pendukung bagi industri kreatif Indonesia yang berkembang pesat. Keterlibatan Whitesky Group dinilai mampu memposisikan Indonesia sebagai pusat inovasi dan investasi untuk kedua sektor tersebut.

"Kami mengapresiasi Whitesky Aviation yang telah memberi peluang untuk menampilkan produk dan ragam Intellectual Property (IP) anak Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif. Dari ruang aviasi, kita bangun jembatan menuju ekonomi kreatif Indonesia yang inovatif, berdaya saing global, dan berkelanjutan," ungkapnya.

CEO Whitesky Group, Denon Prawiraatmadja, selaku tuan rumah, menyatakan HEXIA 2025 menghadirkan rangkaian kegiatan seperti business forum and exhibition, educational seminars, food festival, helicopter joy flight, serta showcase helikopter dan evtol (electric vertical take-off and landing). Acara ini juga melibatkan generasi muda melalui berbagai kompetisi.

"HEXIA 2025 bukan hanya ruang pertemuan bagi industri transportasi, tetapi juga sarana pembelajaran dan inspirasi bagi generasi muda yang menjadi pendorong ekosistem aviasi dan ekonomi kreatif makin kuat serta kompetitif," kata Denon.

Mengusung tema "Elevating the Industry, Transforming Sustainable Tomorrow", HEXIA 2025 yang berlangsung dari 20 hingga 24 Agustus diikuti oleh 15 negara sebagai exhibitor. Kegiatan ini merupakan wujud kerja sama lintas sektoral yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.