Sektor Ganda Putra Indonesia Gelar Persiapan Awal All England 2026

jpnn.com - Pebulu tangkis Indonesia berangkat lebih awal jelang tampil di ajang All England 2026.

Tercatat Alwi Farhan dan kawan-kawan terlebih dahulu berlatih di Milton Keynes untuk melakukan program aklimatisasi.

Pelatih ganda putra Indonesia, Antonius Budi Ariantho mengungkapkan bahwa program aklimatisasi yang digagas sangat baik untuk adaptasi cuaca.

Wajar perbedaan waktu serta cuaca antara Indonesia dengan Inggris membuat pemain nantinya yang turun tidak perlu beradaptasi kembali.

“Menurut saya sangat bagus kami bisa berangkat lebih awal. Pengaruhnya cukup besar untuk anak-anak.”

“Dengan begini, saat bertanding nanti kendala seperti jetlag atau perubahan cuaca yang ekstrem bisa teratasi.” ungkap peraih medali perunggu Olimpiade Atlanta 1996 itu.

Pebulu tangkis Indonesia rencananya akan melakukan program aklimatisasi mulai Selasa (24/2) hingga Sabtu (28/2) mendatang di Milton Keynes yang jaraknya sekitar 120 kilometer di sebelah selatan Birmingham.

Selanjutnya baru Minggu (1/3) semua tim baru akan berpindah ke kota Birmingham untuk persiapan tampil di All England 2026.